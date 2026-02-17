Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni liquida il fuoco di fila del quale è stato vittima in questi giorni Alessandro Bastoni, che secondo troppe voci non meriterebbe più la convocazione in Nazionale dopo quanto fatto sabato a San Siro. Sproloqui liquidati con una battuta secca: "Se ci mettiamo ad escludere dalla Nazionale chiunque simula, a 23 giocatori non arriviamo. Sarebbe bello sentire Bastoni oggi dire che si scusa, che si è rivisto e ha fatto una stupidaggine. E può finire lì".