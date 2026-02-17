La Prefettura di Lecce ha disposto per Lecce-Inter, match di Serie A in programma sabato 21 febbraio, la chiusura del settore ospiti dello stadio 'Via del Mare', nonché il divieto di vendita dei titoli di accesso nei confronti dei residenti nella regione Lombardia. 

Una decisione che, si legge nella nota della Prefettura di Lecce, fa riferimento ai "gravi disordini avvenuti in un precedente incontro di calcio" (Cremonese-Inter, ndr) per cui il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con decreto dello scorso 3 febbraio, ha vietato la trasferta per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia.

Sezione: News / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 11:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
