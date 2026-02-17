Per superare la bufera del caso Bastoni, una roba ridicola e mai vista prima in questo Paese che non perde l'occasione per confermarsi ipocrita, l'Inter sfrutta il calendario fitto. E allora il match contro il Bodø/Glimt diventa l'occasione per voltare velocemente pagina e tornare a pensare al campo. La priorità è il campo.

"L’ambiente Bodø è ostile, non è una novità; per questo Chivu da ieri — giorno del primo allenamento in vista dello spareggio dopo il riposo post Juve — ha iniziato a immergersi nel clima partita in modo totale. Un allenamento sul sintetico di Interello, campo usato dalla prima squadra per la prima volta in questa stagione, e una concentrazione di quelle che si riservano alle gare fondamentali di una stagione - riferisce la Gazzetta -. Non vuole strascichi post polemiche arbitrali di sabato scorso, non vuole che quella bufera abbia ripercussioni nel primo atto del playoff. Tutta la negatività accumulata da sabato sera contro il singolo Bastoni e la squadra tutta, Chivu chiede che si trasformi in energia positiva, in ulteriore carica e spinta per superare la prova di norvegese. Allenare in modo mirato il fisico e preservare in maniera intelligente la testa con una sorta di Feng Shui mentale. Riordinare le idee, resettare e spazzare via le nuvole che hanno fatto passare in secondo piano anche la prima vittoria stagionale in un big match. Chivu prova a compattare così le sue due Inter; quella di Champions e quella di Lecce che sbuca oltre le montagne di neve". Si guarda già oltre in casa nerazzurra.