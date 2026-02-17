Oggi Alessandro Bastoni avrà modo, probabilmente, di tornare personalmente per la prima volta sui fatti di sabato sera. Il difensore nerazzurro, infatti, parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bodo/Glimt: un modo per chiudere definitivamente una parentesi e voltare pagina.

"Adesso che gli schizzi di fango rischiano davvero di macchiarne la reputazione, l’obiettivo del difensore nerazzurro è difendere la propria onorabilità e prendersi la propria fetta di responsabilità - spiega la Gazzetta dello Sport -. Bastoni spera di mettere una parola fine alla vicenda e andare oltre, per potersi concentrare solo su questo doppio slalom di Champions e campionato, tra Norvegia e Salento, pur sapendo che non sarà facile cambiare quest’aria irrespirabile. In fondo, non fa che sposare le parole pronunciate ieri in sua difesa dal presidente del club: sbagliare è umano, ammetterlo un segno di intelligenza ma, come sostiene Marotta, la gogna mediatica è una trappola pericolosa. Sarebbe da respingere in ogni caso, figurarsi in questo: il difensore della Nazionale, infatti, non ha mai mostrato il minimo comportamento antisportivo in carriera e nessuno può definirlo un simulatore seriale".

Tutta la squadra è rimasta sbigottita leggendo il tenore degli insulti social nei confronti della famiglia Bastoni e ieri, a Interello, lo hanno abbracciato in maniera particolare. E poi l'incrocio con Chivu: " Il romeno ha trovato il suo centrale, nonostante tutto, abbastanza sereno e gli ha ribadito dal vivo lo stesso sostegno assoluto, mostrato già nel dopo-partita e confermato al telefono negli ultimi due giorni - si legge -. I due hanno convenuto che l’unico modo per uscire dalla tempesta sarà ripartire dalla normalità. In questo caso, il vecchio caro campo, anche se in erba artificiale: se l’ultimo allenamento di oggi vicino al circolo polare artico non darà indicazioni diverse, ci sarà anche lui dall’inizio dentro a quell’Inferno di ghiaccio".