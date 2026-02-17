Walter Verini, coordinatore del Comitato Ultras e Criminalità in Antimafia, ha scritto un fondo sulla Gazzetta dello Sport per commentare le parole di Saviano a riguardo del presunto potere occulto esercitato da Marotta sul calcio italiano.
"Mi è capitato spesso di stimare e difendere Roberto Saviano. Per il suo coraggio. Per avere aiutato a far crescere la coscienza civile del Paese. Per avere rappresentato bene un pezzo di autobiografia di un Paese che deve fare i conti, ogni giorno, con l’illegalità, la criminalità organizzata. E con il degrado, la povertà educativa, brodo di coltura di situazioni e vite senza speranza. Mi è capitato anche di difenderlo Saviano. Per unire la mia voce contro attacchi e linciaggi nei suoi confronti. E anche quando parlò delle fragilità e delle solitudini imposte da una vita da troppo tempo blindata. Premessa necessaria, per dire di non essere d’accordo con lui, questa volta. Per le sue esternazioni fuori misura su Inter-Juventus. E il suo ragionamento sui rapporti tra ambienti del calcio e criminalità organizzata, la correlazione con il presidente dell’Inter. Davvero quella simulazione di Bastoni, l’espulsione di Kalulu, l’errore dell’arbitro La Penna (cioè episodi di campo, che hanno reso tossico - nei social e nelle minacce - il clima già caldo della partita) possono essere inquadrati nel fenomeno delle infiltrazioni e della criminalità organizzata con le curve, le società? Si tratta di un fenomeno drammaticamente esistente e pericoloso, ma stavolta, per me, Saviano ha esagerato".
Verini fa poi l'elenco degli sforzi che si stanno compiendo per ripulire il calcio da infiltrazioni pericolose e criminali. Un lavoro lungo e pesante. Ma prende le distanze da Saviano: "Ci sono stati omicidi, regolamenti di conti, guerre tra bande. Ma può l’espulsione di un calciatore essere incasellata in questo quadro? Davvero questo episodio confermerebbe l’esistenza di cupole intoccabili, di “ padrini” (ne viene indicato uno, il Presidente dell’Inter) che renderebbero “falsati” i campionati? Il lavoro in Commissione, le audizioni degli Uffici giudiziari che seguono inchieste e processi, che hanno portato già a condanne, hanno rappresentato una situazione diversa da quella di anni fa".
"Una battaglia difficile, in un tempo in cui gli sport (non solo il calcio) vedono spesso prevalere interessi finanziari (talvolta anche illeciti o poco tracciabili) e pubblicitari. E Saviano lo sa meglio di tanti. Ma non si può paragonare un cartellino giallo, anche sbagliato, a Gomorra", scrive Verini.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 13:25 Giudice sportivo, Comolli inibito e multato per atteggiamento gravemente intimidatorio verso la Penna. Squalificati Bastoni, Barella e Kalulu
- 13:11 Colonnese: "Simulazione di Bastoni, dallo stadio non c'era quella sensazione. Sto zitto, ma nel '98 dovevamo accettare tutto?"
- 12:56 Bookies - Champions, Inter favorita sul Bodo/Glimt. Hoegh e Hauge i principali pericoli
- 12:43 Paparesta: "Moggi a Reggio Calabria fece un decimo di quello che ha fatto Comolli a San Siro"
- 12:29 Allegri: "Scudetto, Inter ancora più favorita. Espulsione d Kalulu come il gol di Muntari? Un episodio non condiziona il campionato"
- 12:14 Trevisani: "Non ho difeso Bastoni: per me va squalificato e multato. Ma il problema è un altro"
- 12:00 BODO-INTER, la VIGILIA. BASTONI parla in CONFERENZA, si ferma ancora CALHA! Out anche FRATTESI
- 11:45 Lecce-Inter, la Prefettura di Lecce ha disposto la chiusura del settore ospiti del 'Via del Mare'
- 11:30 Verini (Comitato ultras e criminalità): "Marotta padrino intoccabile? Saviano ha sbagliato. Paragonare un'ammonizione a Gomorra..."
- 11:16 Siebert arbitro di Bodo/Glimt-Inter: sarà il terzo precedente coi nerazzurri per l'arbitro tedesco
- 11:02 Montella: "La Juve non vince da 6 anni, i 15 punti dall'Inter sono tanti. Su Calhanoglu..."
- 10:48 Bodø/Glimt, Berg: "Inter tra le migliori, ma tutto può succedere. Temo Lautaro, Esposito è un talento. E occhio a Strand"
- 10:34 Musso, ds Ospitaletto contro Vecchi: "Arbitraggio scandaloso, Inter ha valori ma..."
- 10:25 videoL'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa: inizia la missione Bodo/Glimt
- 10:20 Corsera - Bastoni-Kalulu, ecco cos'ha fatto Chivu col giocatore nerazzurro: il retroscena
- 10:06 TS - Juve sorpresa dalle parole di Marotta: ecco perché. Ma i rapporti tra i due club...
- 09:52 TS - Arbitri sempre più vicini al commissariamento: Gravina pronto alla riforma sul professionismo
- 09:38 TS - Chivu, quanti dubbi per Bodo-Inter: tutti i ballottaggi per il tecnico
- 09:24 Bodo/Glimt-Inter, Chivu perde i pezzi a centrocampo: rimangono a casa Calhanoglu e Frattesi. Le motivazioni
- 09:10 CdS - Verso la Champions: quante insidie per l'Inter in Norvegia!
- 08:56 CdS - Bastoni in conferenza e poi in campo: Chivu non ci rinuncia
- 08:42 GdS - Caos nel tunnel di San Siro: oggi le sanzioni del giudice. Comolli e Chiellini a rischio, da valutare Ferri e Spalletti
- 08:28 GdS - C'è il Bodø: Chivu va già oltre il caso Bastoni. La priorità ora è il campo
- 08:14 GdS - Bastoni in conferenza stampa pre Bodø: si volta pagina. E domani in Norvegia...
- 08:00 GdS - Chivu ricambia l'Inter: riecco Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dall'inizio. E non solo...
- 02:30 L’opportunità dietro i bonus per i tifosi dell’Inter
- 00:00 Da Chiellini ai cronisti: ipocriti che non siete altro
- 23:50 U23, Vecchi: "Rammarico, meritavamo clamorosamente la vittoria. FVS? Sul 2-2 c'era un fallo su Alexiou"
- 23:40 Sabatini: "Senza il calciomercato sarei stato un uomo inutile. Ho arricchito i miei club, devo riconoscermi qualche merito"
- 23:25 Adani ripensa all'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia: "Bastoni ha fatto quattro cose non sportive"
- 23:10 Lecce, seconda vittoria di fila prima dell'Inter. Sottil: "Ci siamo rilanciati, ma non abbiamo ancora fatto nulla"
- 22:55 Cassano: "Derby d'Italia, per l'Inter è stato decisivo Chivu. Bastoni? Ora la Juve fa la morale, ma non rompete..."
- 22:52 Ospitaletto-Inter U23, le pagelle: Kamaté segna un bel gol, Berenbruch in crescita
- 22:50 Il Lecce dà continuità: 2-0 a Cagliari nel posticipo di Serie A, scavalcata nuovamente la Fiorentina
- 22:36 Lautaro e i 25 gol in Champions con l'Inter: nel mirino il podio di Del Piero, Inzaghi e Shevchenko
- 22:35 L'Inter U23 va avanti due volte ma non basta: 2-2 in casa dell'Ospitaletto
- 22:22 Dalla Serie A alla Champions, Dimarco domina anche in Europa: l'incredibile dato sulla manovra nerazzurra
- 22:07 Bastoni escluso dalla Nazionale? Spalletti: "Gattuso libero di portare chi vuole. La simulazione offende il calcio"
- 21:53 Business milionario, la Serie A compra il 51% di Fantacalcio: via libera dall'assemblea dei club
- 21:38 La Russa: "Nuovo stadio regalo per Milano. San Siro? Così bello che lo terrei in piedi tutta la vita"
- 21:24 Ruolino positivo per l'Inter contro le norvegesi: un pari e tre vittorie in quattro precedenti
- 21:10 Inter-Juve da bordocampo. Lautaro dice a Kalulu: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato". E la reazione di Bastoni...
- 20:55 Bookies - Scudetto a Milano, crolla la quota dell'Inter. Resiste solo il Milan
- 20:40 Marotta: "L'Inter è espressione del Made in Italy nel mondo. Rispetto per San Siro, ma stadio nuovo è necessario"
- 20:26 Accardi: "Commenti brutti contro Bastoni, così non va. La cattiveria della gente è infinita"
- 20:11 Scaroni: "Devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni. San Siro, Inter e Milan insieme perché..."
- 19:57 Juve, Mckennie: "Derby d'Italia, difficile quando succedono queste cose. Rinnovo? Ci pensa il mio agente"
- 19:43 Juve, Spalletti: "Da Chivu non me l'aspettavo. Io potrei parlare dei giocatori dell'Inter, ma non lo faccio"
- 19:29 Minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve, Massini (AIA): "Superato ogni limite di civiltà"
- 19:14 Milan, Scaroni: "VAR e regolamento da cambiare? Di tutte queste cose non parlo"
- 19:01 Juve, Spalletti: "Kalulu ha subito due torti colossali e si è preso del 'bischero' da Chivu, è inaccettabile"
- 19:00 Rivivi la diretta! VELENI da VOLTASTOMACO, MAROTTA spegne l'INCENDIO ma l'INTER dà FASTIDIO a TUTTI. Ora il BODO
- 18:50 Sala: "Bastoni ha sbagliato. Ma Chiellini e Del Piero hanno fatto simulazioni incredibili e ora fanno i censori"
- 18:35 VAR per la doppia ammonizione, l'IFAB darà il via libera alla modifica del protocollo il 28 febbraio
- 18:21 Caressa: "Rocchi sbaglia, simulazioni colpa degli arbitri. Bastoni doveva chiedere scusa, su Chivu e l'Inter..."
- 18:08 Retroscena Inter-Juve, caos nel tunnel di San Siro. Spalletti a Marotta: "Avete fatto una maialata"
- 17:52 Ventura: "L'Inter non può perderlo questo Scudetto, perché non ci sono avversari"
- 17:38 Fenucci: "Bisogna far tornare l'arbitro protagonista, servirà un confronto con tutte le componenti"
- 17:23 Siakam all'All-Star Game NBA con la maglia di Eto'o. Il Re Leone si commuove: "Ti sono grato, fratellino"
- 17:09 Veleni in campo, sintonia fuori tra Inter e Juve: Marotta e Chiellini seduti insieme in Lega
- 16:55 Inter-Juve, ci si mette anche il Codacons: "Partita da ripetere e scommesse da rimborsare"
- 16:40 Tagliavento: "Kalulu-Bastoni, mi dà fastidio che al centro dell'attenzione sia finito La Penna"
- 16:26 Simonelli: "Il 23 marzo incontro tra società e arbitri in Lega. Con Butti una proposta per il VAR"
- 16:11 Totti: "Bastoni-Kalulu? Cose sempre successe. Ma va messa una regola precisa altrimenti succederà ancora"
- 15:58 Inter-Juve, Netwin rimborsa le scommesse perdenti: "Il rosso ingiusto a Kalulu ha inciso sul match"
- 15:43 Triestina, Marino torna sulla vittoria con l'Inter U23: "C'era una sola squadra in campo"
- 15:29 Ergün ricorda il passato al Galatasaray: "Icardi è il mio colpo preferito. Sicuramente il più clamoroso"
- 15:14 Baggio: "Ronaldo il compagno più forte. Lo stadio più bello? Ricordo Roma ai Mondiali, ma San Siro..."
- 15:05 Marotta pronto a portare in tribunale Saviano: ecco cos'ha detto lo scrittore
- 15:00 Bodø/Glimt, Aleesami: "Giocare in casa nostra è diverso. Con l'Inter mi aspetto una bella sfida"