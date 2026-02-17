I sedicesimi di Champions League vedranno in azione tutte e tre le italiane ancora nella competizione: l’Inter vola in Norvegia per la gara d’andata contro il Bodo Glimt. I nerazzurri sono favoriti su William Hill, il 2 è offerto a 1,67 mentre il pareggio è in quota 4,20. La vittoria dei padroni di casa pagherebbe 4,50 volte la posta giocata. In pole l’Over 2.5 (1,49) sull’Under 2.5 (2,45); stessa distanza in lavagna tra il segno Goal (1,53) e No Goal (2,34).



Lautaro Martinez è il marcatore meno quotato dell’incontro, proposto a 2,04 e precede in lista Marcus Thuram a 2,21 e Pio Esposito a 2,34. Tra le file del Bodo Glimt, occhi puntati su Kasper Hoegh offerto a 2,90 e l’ex Milan Jens Peter Hauge a 5,20.