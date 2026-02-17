Arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, per i comportamenti tenuti da due dirigenti della Juventus alla fine del primo tempo del derby d'Italia di sabato scorso. Nello specifico, Damien Jacques Comolli è stato inibito fino al 31 marzo e dovrà pagare una multa di 15mila euro "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro".

Inibizione anche per Giorgio Chiellini, ma fino al 27 febbraio "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente".

Sempre a proposito di decisioni relative a Inter-Juve riguardanti il campo, Pierre Kalulu, espulso per doppia ammonizione, salterà il prossimo turno così come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, già diffidati e ammoniti da Federico La Penna. Entra in diffida Alessandro Bastoni; prime sanzioni, infine, per Piotr Zielinski e Mario Cecchi, il tattico di Cristian Chivu.