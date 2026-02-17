Temperature polari, campo sintetico, polemiche post-Juve: sono tante le insidie per l'Inter in vista del match di domani contro il Bodø/Glimt.

Come conferma il Corriere dello Sport, ieri Chivu ha deciso di far allenare la squadra a Interello proprio per prendere contatto con la superficie che troverà domani sera in Norvegia. Oggi, invece, Lautaro e compagni non terranno la canonica rifinitura della vigilia ad Appiano, bensì voleranno direttamente in Norvegia per poi sostenere a Bodø l’ultimo allenamento sul campo che ospiterà la sfida di domani sera sempre per lo stesso motivo.

"Considerato l’alto rischio di infortuni per tutte queste cause concomitanti, Chivu si augura che i suoi escano indenni dal punto di vista fisico, oltre a cominciare a indirizzare la qualificazione in vista del match di ritorno in programma tra una settimana a San Siro - si legge -. Inoltre non potendo decollare subito dopo il match, la squadra rientrerà a Milano soltanto nella mattinata di giovedì. Intanto Bodø, città che si trova appena a nord del circolo polare artico, è assediata da neve e gelo e domani a gara in corso le temperature toccheranno i dieci gradi sotto zero".

