Bastoni in campo dal 1' in Norvegia: lo conferma anche il Corriere dello Sport. "L’intenzione chiara è di voltare presto pagina, condivisa da tutte le componenti, concentrandosi esclusivamente sul campo e sui prossimi impegni. Per questo motivo Cristian Chivu è intenzionato a mandare in campo dal primo minuto Alessandro Bastoni domani in Champions League contro il Bodo, escludendo di fatto che il ragazzo possa risentire nell’immediato del clima che si è creato attorno a lui".

Lo stesso Bastoni ha tanta voglia di mettersi alle spalle tutte le chiacchiere inopportune di queste ore e intanto oggi accompagnerà il tecnico in conferenza stampa. "Decisione presa di comune accordo all’interno del club, anche per dare la possibilità al ragazzo di rispondere a eventuali domande sul tema e mandarlo definitivamente in archivio. Il modo più maturo per affrontarlo. Dopodiché il numero 95 dell’Inter potrà tornare a pensare soltanto al campo e mandare in soffitta la questione. La gara con il Bodo va affrontata nel modo migliore per provare subito a ipotecare il passaggio del turno", si legge.