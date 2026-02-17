Nonostante la bufera mediatica che lo ha investito, Alessandro Bastoni giocherà domani sera contro il Bodo Glimt, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. Il difensore si è allenato ieri con i compagni alla ripresa degli allenamenti, dando massima disponibilità verso Chvu e la squadra. Il tecnico, peraltro, aveva comunque deciso di schierarlo anche in virtù dei soli 45' disputati contro la Juventus.

Con lui in difesa ci saranno uno tra Acerbi e De Vrij in mezzo (a marcare il bomber Hogh) e uno tra Akanji e Bisseck "braccetto" (il tedesco è favorito). Barella e Calhanoglu (squalificati col Lecce) sarebbero dovuti invece partire dal 1' a centrocampo insieme a Mkhitaryan, ma in mattinata è arrivata la notizia del forfait del turco. Tra gli esterni Luis Henrique più di Darmian e a sinistra ballottaggio tra Dimarco e Carlos Augusto, mentre in attacco giocherà una delle due coppie tra Esposito-Lautaro e Thuram-Bonny.