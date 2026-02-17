Ospite de 'Il Processo al 90°', in onda su Rai 2, Francesco Colonnese ha detto la sua sul tanto discusso episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu del derby d'Italia, indotta dalla simulazione di Alessandro Bastoni che ha ingannato l'arbitro Federico La Penna: "Io ero allo stadio a vedere la partita e, credetemi, nessuno di noi aveva la sensazione che Bastoni avesse simulato. Chi ha giocato a calcio sa. Non voglio giustificare La Penna, ma chi fa questo sport in campo si trasforma".

A proposito di polemiche arbitrali relative a Juve-Inter, Colonnese ha ripensato a quella sfida famigerata del 1998: "Io sto zitto, ma allora nel '98 non è successo niente? Dobbiamo accettare tutto quello che è successo?", le sue parole.