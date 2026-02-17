L'Associazione Italiana Arbitri è sempre più vicina al commissariamento. Se giovedì Antonio Zappi, presidente dell'Aia, verrà condannato anche in appello rispetto all'inibizione di 13 mesi incassata in primo grado, la Figc avrà la possibilità di commissariare l'organo degli arbitri, come si legge su Tuttosport.

A quel punto Gravina potrebbe "scongelare" la riforma a cui pensa da tempo: come in Inghilterra, gli arbitri di vertice sarebbero professionisti sotto il controllo di una società creata ad hoc e partecipata dalla Figc. Una svolta che non piace a Zappi e piace invece molto ai fischietti di vertice. Anche perché gli arbitri di Serie A dirigono circa una ventina di gare l'anno e portano a casa 160mila euro: di fatto, al netto di altre professioni svolte, fanno solo quello e dopo il ritiro spesso restano nell'ambiente. Ci si aspetta anche che il professionismo porti a una maggiore formazione e ad avere una classe arbitrale migliore.