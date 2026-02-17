Sarà un'Inter diversa quella che domani scenderà in campo in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff Champions. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, le squalifiche in campionato di Barella e Calhanoglu impongono a Chivu qualche riflessione in più sul centrocampo.

I due, appena rientrati dai rispettivi acciacchi, dovranno nuovamente fermarsi in Serie A e allora è probabile vederli titolari domani in Europa, dando la chance di un turno di riposo per Zielinski. Con loro potrebbe rivedersi dall'inizio anche Mkhitaryan, rimasto in panchina contro la Juve. A sinistra, invece, Carlos Augusto sembra partire in vantaggio su Dimarco. Il turnover si può completare con uno tra Acerbi e De Vrij al posto di Akanji tra Bisseck e Bastoni. In attacco, infine, Lautaro-Esposito o Thuram-Bonny.