Su Tuttosport si parla oggi anche della reazione in casa Juventus dopo le parole pronunciate ieri in Lega Serie A da Beppe Marotta. Secondo il quotidiano le dichiarazioni del presidente nerazzurro hanno destato qualche perplessità perché Comolli e Chiellini non avevano attaccato la dirigenza interista, bensì avevano fatto un ragionamento di sistema.

Oggi, se ci saranno nuove repliche da parte dei bianconeri, andranno comunque in questa direzione: non un attacco all'Inter ma un ragionamento rivolto al movimento, alle riforme che servono, senza che si aspetti il prossimo anno.

La vicenda, si legge, non dovrebbe intaccare i buoni rapporti tra i club in seno alla politica sportiva: entrambe le società sostengono infatti Gravina, rieletto in Figc, e il nuovo corso inaugurato in Lega.