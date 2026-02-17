Dopo l'intervento a Pressing di domenica sera, Riccardo Trevisani torna sul caso Bastoni-Kalulu a Cronache di spogliatoio. "Bastoni va squalificato per tre giornate con 100mila euro di multa, che non c'entra nulla con togliergli la nazionale. Ogni settimana stiamo dicendo che appena li tocchi rantolano, da ben prima di Bastoni. Li sfiori e diventano tutti step on foot. C'è il record di tocchi al plesso solare che diventano mani in faccia con gente che vorrebbe andare all'ospedale. Sta diventando una barzelletta, ma i giocatori ci provano e spesso ci riescono perché arbitri e Var dormono".

"Io posso mettere la macchina in seconda fila, ma il problema è che nessuno mi rimuove la macchina perché se lo fanno la prossima volta non la metterò. Per tutti i simulatori acclarati, Parisi come per Bastoni, tu dai una bellissima percentuale, facciamo il 20-25%, tre giornate di squalifica e dopo sei mesi non ci sarà più un simulatore in giro. Se tu giustifichi, non si può vincere mai. Io non difendevo Bastoni, per me va punito ma lo fanno cento persone a domenica. Sbagliano tutti, ma soprattutto gli arbitri e poi cacciano Orban nella partita salvezza per un fuck off. Attacchiamo chi non punisce e non regolamenta. I calciatori lo fanno da sempre, ma prima non c'era il Var. Ora c'è".