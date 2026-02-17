In questi giorni si è parlato anche di quanto Cristian Chivu avrebbe detto ad Alessandro Bastoni in camera caritatis dopo i fatti di Inter-Juventus. In realtà, secondo il Corriere della Sera, il tecnico non ha ritenuto di dover dire nulla di più al giocatore, preferendo tornare alla normalità.

Ovvero, nel caso dell'Inter, preparare l'importantissima partita di domani contro il Bodo Glimt, a cui i nerazzurri sono costretti (ironia della sorte) da un rigore causato dal difensore per una trattenuta molto leggera ai danni di Wirtz nei minuti finali di Inter-Liverpool. A seguito di quell'episodio Chivu aveva detto che Bastoni era stato ingenuo nel suo comportamento.