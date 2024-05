Una torta speciale, firmata da un pasticcere di fama mondiale, per celebrare lo scudetto della seconda stella dell'Inter. Erst Knam, conosciuto ai più come “Il Re del Cioccolato”, ha realizzato una torta a cinque piani, con tanto di logo del club e numero 20 sulla cima, e l'ha portata alla Pinetina. Dove ha posato per una foto con Simone Inzaghi. "Da uno chef all'altro La torta tutta da gustare di Ernst Knam per il trionfo nerazzurro", il messaggio che si legge sul profilo X del club milanese.

Da uno chef all'altro ‍

La torta tutta da gustare di Ernst Knam per il trionfo nerazzurro ⭐⭐#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/mI5ICe6ZKy — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 16, 2024