La missione Monaco di Baviera è ufficialmente iniziata. L'Inter tra dirigenza, staff tecnico e gruppo squadra si è presentata poco fa all'aeroporto di Malpensa voli privati per salire a bordo di un aereo che la condurrà nella tana del Bayern in tempo per il walk around e la conferenza stampa. Come previsto c'è Federico Dimarco che oggi ha svolto un allenamento personalizzato, mentre Marcus Thuram è sceso dal pullman con il suo quasi immancabile cuscino. A seguire le immagini.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!