"Sono contento", dice Luis Henrique a DAZN dopo la vittoria dell'Inter sul Sassuolo che ha visto anche lui in campo nella seconda parte di gara.

Cosa ti chiede Chvivu?
"Di cercare l'uno contro uno e di crossare in aerea". 

Come va l'ambientamento in squadra?
"Il gruppo è molto buono, sono felice. Nello spogliatoio ci troviamo bene, tutti mi incoraggiano".

Sezione: News / Data: Dom 21 settembre 2025 alle 23:29
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print