Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto per 2-1 oggi a San Siro contro il Sassuolo: “Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria, abbiamo trovato contro un portiere che ha fatto grandi parate. L’abbiamo gestita bene anche nei minuti finali, abbiamo cercato di fare il terzo gol ma purtroppo ci è stato annullato. I ragazzi hanno capito che bisogna ribattere colpo su colpo, tirare fuori la qualità. Oggi lo hanno fatto, era importante vincere e ce l’abbiamo fatta”.

Siete stati bravi a tenere alta la lucidità e l’attenzione.

“Anche l’equlibrio, non abbiamo subito le ripartenze, il Sassuolo ha grande qualità. Abbiamo sofferto un po’ dopo il 2-1, ma la squadra ha dimostrato maturità. Sarebbe stato un peccato per quello che abbiamo mostrato non vincerla oggi”.