"Il modo in cui abbiamo chiuso la partita ci dà fiducia, per lunghi tratti abbiamo tenuto testa all'Inter, a San Siro. Ci portiamo a casa questo come buon auspicio per il campionato". Così Walid Cheddira, in conferenza stampa, a margine di Inter-Sassuolo 2-1.

Potevate essere più coraggiosi?

"Sicuramente è una delle cose su cui ci fa lavorare Grosso. Siamo contenti per come abbiamo chiuso questa partita, ci portiamo a casa questo".

La concorrenza con Pinamonti.

"Non la vedo. Vedo 28 compagni che si allenano al massimo e che vogliono raggiungere l'obiettivo".

Come hai trovato il gruppo?

"Siamo una famiglia, mi sono inserito subito benissimo".

Pensi ancora alla Nazionale marocchina?

"Sì, è un desiderio di ogni calciatore giocare per la propria selezione. Se succederà, sarò felicissimo di farne parte".

Questa Inter può essere una candidata per lo scudetto?

"Non sono io a doverlo dire, ma lo dirà il campo. Mi limito a dire che è una grande squadra. Noi siamo venuti qua e le abbiamo tenuto testa: siamo soddisfatti".