Non c'è il tutto esaurito come ampiamente previsto ma il colpo d'occhio del Meazza per Inter-Sassuolo è comunque apprezzabile. Come comunicato dalla società nerazzurra, gli spettatori presenti allo stadio per il match contro gli emiliani, quarta giornata di campionato, sono 68.852.

Al contempo, nel settore ospiti si registrano 233 presenze.

