Dopo il successo in Champions League, l’Inter torna a sorridere anche in campionato superando per 2-1 il Sassuolo dopo una partita combattuta e vivace, che frutta tre punti d’oro. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di DAZN:

Andiamo sui nuovi, dall’assist di Sucic alla prima da titolare di Esposito al buon ingresso di Luis Henrique. È una nota positiva?

“La nota positiva è la vittoria. Ne avevamo bisogno essendo in debito su questo aspetto, facendo anche una buona prestazione Potevamo chiuderla prima ma abbiamo trovato un portiere in grande giornata. Poi con una gran giocata loro a subire gol si soffre un po’ perché subentrano delle cose mentalmente. Però ci abbiamo creduto, abbiamo provato a fare il nostro gioco e ce l’abbiamo fatta. Era importante vincere”.

Ha sentito il coro per lei?

“Prossima domanda… Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra o si dà energia al gruppo, sono cose di cui hanno bisogno”.

Pareggiare una partita così avrebbe creato polemiche, è questa l’Inter che vuoi vedere?

“Per me l’Inter può fare meglio. Può far girare meglio la palla, velocizzare di più, attaccare meglio la profondità. Poi non è facile attaccare un blocco basso, però abbiamo avuto carattere e determinazione. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e tirato fuori qualche giornata di qualità, poi il loro portiere non ci ha permesso di chiuderla prima. Poi si prende gol nel finale e si soffre, sono contento che abbiano sofferto fino in fondo”.

Come sta vivendo Pio Esposito questo periodo incredibile?

“Credo che le risposte le ha date in campo, ad Amsterdam ed oggi. Ha fatto una gran partita, si è integrato molto bene. Regge la pressione, regge il duello, sono contento di quello che sta facendo per la squadra e per la sua prestazione”.

In rosa non c’è mai stato un attaccante con le sue caratteristiche, col suo lavoro Lautaro e Thuram possono fare altro.

“Questo è stato un dibattito ad Amsterdam con Marcus perché lui allungava e Pio veniva incontro e io dicevo di farlo al contrario. Sa giocare spalle alla porta e quindi si può attaccare da dietro. Si completano così come con Bonny che sta facendo un ottimo lavoro e che presto vedremo giocare perché sa giocare spalle alla porta e si integra bene con gli altri. Sono contento di avere questi attaccanti”.

Ieri ha detto che un Martinez avrebbe giocato.

“Promessa mantenuta… Ho dei portieri validi, che si completano e aiutano. Sono contento della sua prestazione, l’obiettivo è dargli minuti e vedere come si integra per capire cosa succede in futuro, se magari qualcuno si fa male e noi restiamo senza soluzioni. Yann è un grande portiere, rimane la nostra prima scelta. Pepo avrà le sue chance, sono felice che abbiano minutaggio. Non bisogna aspettare la Coppa Italia perché giochi l’altro”.