Il Sassuolo esce sconfitto da San Siro ma con onore. Come spiega Fabio Grosso, commentando in conferenza stampa il 2-1 contro l'Inter: "Il fatto di essere rimasti aggrappati alla gara fino alla fine dà merito ai ragazzi, abbiamo fatto una prestazione di coraggio e personalità. L'avversario era molto forte, abbiamo tirato fuori la testa e creato i presupposti per riprenderla in pieno. Peccato non esserci riusciti, miglioreremo".

La tua squadra può raggiungere una salvezza tranquilla?

"Io me lo auguro, l'ho detto già dal ritiro. Io sono un sognatore, mi piace alzare l'asticella. Ma poi quando lavori, devi essere realista: siamo una neopromossa che gioca un campionato difficilissimo. Abbiamo le qualità per restare in A, giocheremo un mini-campionato con le altre che devono salvarsi. Proveremo a dare filo da torcere agli avversari".

Oggi si è visto un Sassuolo coraggioso sin dal 1'

"Abbiamo alternato i momenti in cui andarli a cercare ad altri in cui li abbiamo aspettati. Non è facile rincorrere questi avversari. Siamo stati bravi anche a resistere, usciamo dal campo a testa alta".

Recrimini per la sconfitta a Cremona?

"Quella sconfitta è stata un peccato, ce la siamo fatta scappare nel finale con una grandissima ingenuità. Mi tengo la vittoria con la Lazio, e a malincuore lascio la sconfitta di Cremona".

Qualche lancio di troppo?

"Vogliamo e possiamo fare meglio, serve più coraggio nel tenere la palla sotto pressione. Non era facile stasera, possiamo migliorare conoscendoci".

Come si sta inserendo Matic?

"E' un giocatore forte, di livello. Riconosce tutte le cose che ci stiamo dicendo, la sua è una carriera di primissimo livello. Me lo tengo stretto".

Si aspetta molti gol dalla panchina?

"Me li aspetto dalla squadra, poi se arrivano alla fine è più probabile che arrivino da ragazzi che escono dalla panchina. Sono tutti partecipi, questi sono segnali importanti".

Cosa ti aspetti da Cheddira?

"E' un ragazzo con grandi valori umani e calcistici. Ci sarà utile la sua grande disponibilità".

Il cambio di Koné

"Nessun problema fisico, nulla di grave. Poteva continuare, avevamo bisogno di altre energie così ho pensato di mettere un giocatore più offensivo con Volpato".