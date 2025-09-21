In casa nerazzurra, Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo l'acuto contro il Sassuolo: "Mi sono preparato molto per giocare, sono felice di essere entrato bene e sono contento che il tecnico mi ha dato fiducia. Lavoro forte tutti i giorni per giocare il più possibile, ho parlato con Chivu e mi ha detto che avrò sempre più minuti".