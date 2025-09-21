Torna alla vittoria in campionato l'Inter che trova continuità dopo la vittoria con l'Ajax all'esordio in Champions League e batte il Sassuolo tornando a raccogliere 3 punti in Serie A. Successo importante per la squadra di Chivu sottoscritto da Federico Dimarco e Carlos Augusto (LEGGI QUI), entrambi intervenuti a a DAZN subito dopo il triplice fischio. "Era importante vincere perché arrivavamo da due sconfitte in campionato e dovevamo portare i tre punti a casa, l’abbiamo fatto e siamo contenti" ha detto il primo marcatore della serata.

Oggi c’è stato il primo coro per il mister. Quanto è importante anche questo?

"Come ho detto prima abbiamo fatto due passi falsi, ma il campionato è lungo. Bisogna pensare partita dopo partita, ascoltare le indicazioni del mister e continuare a lavorare come stiamo facendo".

Le gare di punizioni con Kolarov e Chivu come va?

"Facciamo un’altra domanda dai (ride, ndr)".