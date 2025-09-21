Carlos Augusto, protagonista della serata di San Siro con una grande prova culminata col gol del 2-0, è stato nominato Panini Player of the Match di questo Inter-Sassuolo. Intervistato da DAZN nell’immediato dopopartita, il brasiliano commenta così quanto avvenuto questa sera: “Non ci sono partite facili, ma abbiamo dimostrato di voler vincere. Abbiamo fatto di tutto per portarla a casa”.

Sei diventato un terzo a tutti gli effetti, magari è questo il tuo ruolo ideale per la struttura nel calcio moderno?

“È meglio fare più di un ruolo. Ma noi siamo una squadra offensiva, il terzo diventa come un quinto. Mi piace fare entrambi i ruoli per aiutare la squadra”.