Torna a parlare Thomas Zilliacus, l'uomo d'affari finlandese che ha messo nel mirino l'Inter. Il magnate, precedentemente orientato verso l'acquisizione del Manchester United, ha affermato che gli piacerebbe entrare in contatto con Sir Jim Ratcliffe "per offrire ai tifosi un'esperienza più coinvolgente all'Old Trafford e contribuire a raccogliere fondi importanti per il club" inglese. Intenzioni che non fanno assolutamente tramontare il desiderio di rilevare l'FC Internazionale. Resta in auge l'offerta da 1,2 mld per il 100% dell'Inter, sostenuta da un suo gruppo con investitori soprattutto statunitensi, con Zilliacus che afferma di non essere interessato a investire in Premier League, ma si dice disponibile a "discutere il suo modello di piattaforma per i fan con Ratcliffe".

"Sono felice del fatto che Jim Ratcliffe gestisca lo United perché è un appassionato tifoso di Red Devils e conosce il calcio", ha detto a MEN Sport. "Quindi quello che mi piacerebbe fare è parlare con lui e il suo team della piattaforma di monetizzazione dei fan che avremmo implementato se fossimo stati in grado di rilevare il club. È una piattaforma che può generare ricavi molto importanti per il Manchester United. E sarei più che felice di discutere la possibilità di lavorare insieme per generare quei fondi. So che potremmo strutturare qualcosa di molto entusiasmante per la fan base globale che genererebbe ricavi molto significativi per il club. In realtà era un concetto svedese che ho acquisito qualche anno fa. Il miglior ritorno economico è stato infatti con un top club italiano, uno di quelli della Champions League. Quindi è stato testato. Lo abbiamo fatto con altri top club e abbiamo guadagnato oltre 400 dollari per ogni tifoso partecipante. Quindi, ovviamente, non tutti i tifosi partecipano... circa il 5% dei tifosi ha partecipato quando l'abbiamo testato con altri club. Quindi se il Manchester United ha circa un miliardo di tifosi, come è stato affermato, il 5% di questa somma equivarrebbe a 400 dollari moltiplicati per 50 milioni".

