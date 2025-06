Presente nel salotto di Mediaset per il post-partita di Psg-Atletico Madrid, nel corso di Mondiale per Club Show, l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato della scelta dell'Inter di puntare su Cristian Chivu come successore di Simone Inzaghi: "Un voto? Per me da 1 a 10, 11. Io ho avuto la fortuna di arrivare all'Inter e trovarlo lì, è un ragazzo che si fa volere bene e credo che questo sia un aspetto molto importante per un allenatore. Se già a livello umano riesci ad empatizzare con il gruppo e i ragazzi, quando dai loro i tuoi concetti e la tua mentalità, ti seguono molto di più".

"È un allenatore che conosce bene l'ambiente in cui ha lavorato sia con Conte che con Inzaghi in prima squadra quindi è stato a contatto con tutti e adesso dovrà dimostrarlo sul campo. Ma dico la verità, io non lo vedo, come hanno detto in questi giorni, come un ripiego, ma una scelta oculata. Naturalmente è arrivata negli ultimi giorni post-Champions e non hanno avuto molto tempo per preparare il Mondiale per Club, ma credo possa fare bene" ha concluso.

