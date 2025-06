Ci sarà un ex interista che seguirà con particolare attenzione il match di stasera tra i nerazzurri e l'Urawa Red Diamonds, valido per la seconda giornata del girone E del Mondiale per Club 2025. Si tratta del giapponese Yuto Nagatomo, che ieri, peraltro, è stato anche citato nella conferenza stampa pre-partita di Cristian Chivu: "Le sue sono state belle parole, anche nei confronti del Giappone e di tutto il nostro popolo - ha raccontato a Gazzetta.it -. E' una persona molto intelligente, oltre a essere stato un grandissimo calciatore. E, sono sicuro, sarà anche un grandissimo tecnico perché è un ottimo insegnante, lo è sempre stato. Personalmente, ho imparato tanto calcio da lui e penso che potranno farlo anche i ragazzi, tutti molto forti, che adesso allena. Sono molto contento che sia lui a guidare l'Inter, una squadra a cui siamo molto legati".

