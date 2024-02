"Abbiamo cambiato tanto e ci vuole tempo per creare un team coeso. Siamo comunque in crescita, vicini al secondo posto, e di questo va dato merito a giocatori, staff, allenatore". Le parole, riportate dal Corriere della Sera, sono di Gerry Cardinale, proprietario del Milan.

Nelle dichiarazioni del numero uno di Red Bird trova ovviamente spazio anche la questione stadio, con il club rossonero che ha acquistato i terreni di San Donato mentre il sindaco di Milano Giuseppe Sala vuole incontrare Milan e Inter per riconsiderare la permanenza a San Siro: "Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo, decisamente tanti in 18 mesi, per arrivare a costruire il primo nuovo stadio in Italia dal 2011, con 70.000 posti. Riconsiderare San Siro? Non credo a questo punto, ma ogni opzione merita attenzione".

