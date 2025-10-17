Come si gestisce il grande hype che i media stanno costruendo attorno alla figura di Francesco Pio Esposito? A precisa domanda, Cristian Chivu, colui che ha la responsabilità forse maggiore nella crescita del talentuoso attaccante 2005, ha risposto così in conferenza stampa: "E' una bella domanda - ha detto il tecnico romeno -. Io ho un'idea su questo, ne ho anche parlato con lui perché mi sembra giusto dargli qualche consiglio. Bisogna essere consapevoli che lui gioca per l'Inter e per la Nazionale, la pressione fa parte del gioco. Danno fastidio i confronti che non hanno senso, Pio è un ragazzo che ha grande personalità e mentalità. Bisogna prenderlo con le buone e con le cattive, deve adattarsi alle richieste del calcio internazionale, visto che ormai è un calciatore internazionale. E' un profilo apprezzato ovunque, ma non dobbiamo dimenticarci che è un giovane a cui è cambiata la vita in due mesi. Era ciò che desiderava, ora è salito sul palco e deve ballare. Deve imparare anche ad accettare gli errori, con la voglia di migliorarsi".