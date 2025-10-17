L'Inter ha superato indenne la sosta dal punto di vista degli infortuni, ma la gara contro la Roma resta un'incognita dato lo stop di due settimane che ha interrotto il buon momento dei nerazzurri, reduci da cinque vittorie consecutive. Uno score che Cristian Chivu si aspetta di allungare, ritrovando le certezze trovate tra Ajax e Cremonese: "Mi aspetto di ripartire da dove abbiamo concluso con la Cremonese, da quella prestazione fatta di determinazione e grinta. Bisogna dare continuità e capire quali sono i nostri punti di forza - ha detto Chivu in conferenza stampa -. Mi aspetto passi in avanti e non indietro. Siamo consapevoli dell'importanza di ogni partita, abbiamo imparato a trattare ogni sfida come una finale. Fa poca differenza se affrontiamo avversari con più o meno fama, siamo concentrati sui noi stessi, sulla nostra voglia di essere dominanti e di fare la partita. Vogliamo rimanere aggrappati su tutti i fronti perché questa squadra ha qualità e valore: può arrivare fino in fondo ovunque".