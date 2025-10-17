Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu, domani avversari in Roma-Inter, si sono sfidati solo una volta in carriera da allenatori: è successo lo scorso 25 maggio, in occasione di Atalanta-Parma, ultima giornata della Serie A 2024-25. A Bergamo finì 3-2 per i ducali che, in rimonta, portarono a casa tre punti decisivi per la salvezza (Maldini 32’ pt e 33’ pt; Hainaut 4’ st, Ondrejka 26’ st e 46' st).