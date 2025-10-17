Dopo 173 gare disputate in giro per il mondo durante il mese di ottobre, tra cui le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 e una serie di amichevoli, il ranking FIFA per Nazionali presenta diverse novità interessanti. Alle spalle della Spagna, che ha rafforzato la sua posizione in vetta alla classifica grazie a due vittorie consecutive, c'è l'Argentina di Lautaro Martinez che ha scavalcato la Francia, fermata a sorpresa dall'Islanda. La Germania ha riconquistato il suo posto nella top 10 dopo una breve assenza a spese della Croazia di Petar Sucic (11esima, in calo di 2 posizioni); i Paesi Bassi di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij hanno scalato la graduatoria fino al sesto posto, superando il Brasile, caduto clamorosamente nell'amichevole di Tokyo contro il Giappone. Salto in avanti, infine, per la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso, ora in nona piazza in virtù dei due successi di fila con Estonia e Israele.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
