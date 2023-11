L'Inter ha già parlato con Alejandro Camano del rinnovo di Lautaro Martinez, ma ha anche effettuato un primo giro di incontri con tutti gli altri giocatori (Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries) con cui c’è in ballo il discorso prolungamento. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport mentre ipotizza che entro la fine di questo mese può andare in scena anche un altro vertice tra il club nerazzurro e l'agente del Toro. Insomma, "tutto va nella direzione del diamante, pardon, del Lautaro: a Milano per sempre", sentenzia la rosea.

Il primo summit è stato molto positivo: entrambe le parti hanno manifestato la voglia reciproca di allungare l'accordo, ma anche di iniziare ad affrontare l'argomento nel dettaglio. La firma non arriverà in tempi brevissimi, ma il finale non è in discussione: dai 6 milioni attuali, il capitano dell’Inter dovrebbe arrivare a toccare gli 8 milioni di euro di stipendio, considerando sia la parte fissa sia i bonus. La scadenza, invece, slitterà da dal 2026 al 2028.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!