Steven Zhang sta portando avanti la trattatativa con Oaktree per il rifinanziamento del prestito e intanto spinge l'Inter ad accelerare per organizzare la tournée asiatica in Cina della prossima estate. Un segnale di continuità a livello societario: secondo Calciomercato.com, infatti, la scorsa settimana alcuni uomini dell'Inter sono partiti per Chengdu (capitale della provincia di Sichuan) e i riscontri al rientro in Italia sono stati ottimi. La tournée è prevista per l'ultima settimana di luglio.

Il portale spiega che la scelta è stata voluta con forza proprio dal presidente del club nerazzurro, che non potrà essere a Milano per gli eventuali festeggiamenti dello scudetto: l'obiettivo è quello di rafforzare ancor di più il brand nel vasto territorio.

