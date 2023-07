Dopo un'indimenticabile stagione insieme, André Onana è pronto a lasciare l'Inter. L'ex Ajax, ad un passo dal sodalizio con il Manchester United. Secondo le cifre circolate negli ultimi giorni l’estremo difensore dovrebbe partire per crca 50 o 55 milioni di euro più bonus e considerando che "il costo storico di Onana è pari a 1.938.173 euro e dopo una stagione il suo valore netto a bilancio è pari a poco più di 1,55 milioni di euro" e che il camerunese era arrivato a Milano da svincolato quindi a costo zero, il suo addio frutterebbe al bilancio dei nerazzurri una plusvalenza quasi totale.

"Se fosse venduto per 50 milioni, la plusvalenza sarebbe pari a 48,45 milioni di euro, mentre se fosse ceduto per 55 milioni, la plusvalenza crescerebbe a 53,45 milioni di euro" si legge su Calcio e Finanza che spiega che sottolinea come il club di Viale della Liberazione, in caso di addio quindi di alleggerimento del monte ingaggi, risparmierebbe oltre 4,3 milioni di euro nel 2023/24 "tra stipendio lordo e ammortamento".

Ma non finisce qui: perché nonostante la singola stagione in nerazzurro, "l’Inter per Onana dovrebbe comunque avere goduto dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Considerando che aveva già svolto le visite mediche in largo anticipo rispetto al 30 giugno 2022 e che quindi era già sicuro di arrivare in Italia, è probabile abbia spostato la residenza prima dell’1 luglio (data limite per poter essere considerato residente fiscale per l’anno solare). Allo stesso modo, andando oltre l’1 luglio Onana è considerato residente anche per il 2023, così da coprire i due anni necessari per le agevolazioni". Se così dovesse essere la plusvalenza totale che la sua cessione genererebbe sarebbe di una cifra tra i 52,7 e i 57,7 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!