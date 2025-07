Al momento, non ci sono trattative tra Davide Frattesi e altri club. Detto del Napoli, sempre attento alla situazione del centrocampista dell'Inter pur senza aver mai affondato il colpo, la pista Atletico Madrid può definirsi tramontata. Per la cronaca, negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento del club spagnolo, a cui i nerazzurri avrebbero risposto chiedendo come pedina di scambio Giuliano Simeone. Nulla di fatto.

Da capire, una volta che il giocatore si sarà completamente ristabilito dopo l'operazione per ernia inguinale, se qualche società si farà viva con l'Inter, che comunque, allo stato attuale, non intende privarsene. Anzi, ritiene l'ex Sassuolo un calciatore importante tanto da ragionare sul rinnovo. Lo ha rivelato il giornalista Matteo Moretto, intervenendo sul canale Youtube 'Fabrizio Romano in italiano'.