Terminata la sua prima stagione all'Inter con due coppe in bacheca e l'amaro in bocca per lo scudetto della seconda stella sfuggito per due punti, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva dalla 'Coach Experience 2022' per tracciare un bilancio complessivo, non mancando di guardare agli obiettivi futuri. Ecco le sue parole:

Riposo post-stagione.

"C’è bisogno di tanto riposo dopo una stagione del genere, giusto staccare un po’ per rigenerarsi sul piano fisico e mentale. Credo che Simone non abbia staccato neanche una settimana, è iper-perfezionista, avrà dedicato qualche ora alla famiglia per poi reimmergersi completamente nel lavoro".

Il bilancio stagionale.

"È una stagione secondo noi super positiva. All’inizio c’erano stati problemi e defezioni, ma siamo riusciti a compattare il gruppo e esprimere un buonissimo calcio, alla fine abbiamo portato a casa due trofei e ci siamo giocati lo scudetto fino all’ultima giornata. Probabilmente l’estate scorsa avremmo firmato col sangue… Rimane un po’ di rammarico perché per un periodo siamo stati possibili artefici del nostro destino, ma è tutta esperienza per il futuro".