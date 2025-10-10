Raggiunto da Tutto Mercato Web al Festival dello Sport di Trento, Paolo Condò ha parlato del campionato di Serie A:

Si aspetta qualche grande sorpresa per lo Scudetto?
"Grande direi di no, pensando al Milan. Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo".

La lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan?
"Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere. La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo Scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa".

Sezione: News / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 19:23
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
