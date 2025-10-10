L'associazione Gruppo Verde San Siro e oltre cento abitanti della zona San Siro, assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare la delibera del Consiglio comunale di approvazione della vendita dell'area di San Siro che include lo stadio "Giuseppe Meazza"; hanno anche chiesto di sospendere, in via d'urgenza, gli effetti della delibera, in modo da evitare che, in attesa dell'udienza, sia stipulato il contratto di vendita delle aree.

Sarà notificato nei prossimi giorni, dopo la raccolta delle deleghe di altri residenti della zona San Siro, il ricorso per l'annullamento della medesima delibera e di altri atti connessi, contenente numerosi motivi aggiuntivi, tra cui tutti quelli concernenti le violazioni del procedimento per l'approvazione della delibera e la violazione delle normative ambientali.