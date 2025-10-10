Federico Pastorello, titolare della P&P Sport Management, ha parlato nel corso della lunga intervista rilasciata a Sport Mediaset anche del futuro di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi della sua scuderia ma entrambi, soprattutto, in scadenza di contratto con l'Inter: "Entrambi potrebbero giocare titolari. Quest’anno l’alternanza è un po’ più marcata rispetto all’anno scorso, ma sono due giocatori straordinari, con la maglia dell’Inter cucita addosso. Stefan è qui da tanto, quest'estate ha avuto l’opportunità di andare via, ma ha scelto di rimanere. Ace è all'Inter da meno tempo, ma è già nel cuore dei tifosi. Entrambi sono molto sereni per i prossimi mesi".

Ilfocus si sposta poi sulla questione prolungamento: "Per i rinnovi se ne parlerà ad aprile come ha detto la società, se potessero scegliere so che sarebbero contenti di rimanere, ma dipenderà da tanti fattori. Sicuramente al momento è un lusso per l’Inter avere due giocatori così".