Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport a margine del Festival dello Sport di Trento, Fabio Capello indica la Roma come la squadra che lo ha maggiormente sorpreso in questo primo scorcio di stagione: "L'ho vista giocare contro l'Everton a inizio anno, si vedeva già la mano di Gian Piero Gasperini ma non pensavo potesse fare quello che ha fatto fino ad ora, entrando da subito nella testa dei giocatori. Si vede da come si comportano in campo".

Parentesi anche sull'Inter di Cristian Chivu: "Mi sta convincendo. Sono stato uno di quelli che aveva sottolineato dall'inizio come fosse un ragazzo intelligente. È andato al Parma dove ha fatto subito bene, facendo cose positive. L'ho sempre supportato e ho detto che sarebbe stato una sorpresa. Poi è entrato nella testa dei giocatori non in modo dirompente ma capendo dove mettere le mani. I giocatori hanno capito che quella era la strada giusta". Chi vince lo Scudetto? "Lottano in quattro".