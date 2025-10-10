Dopo il suo intervento sul palco del Festival dello Sport di Trento, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in zona mista soffermandosi anche sui suoi colleghi Cristian Chivu e Cesc Fabregas: "Non sono sorpreso nel vederli in panchina, perché sono stati sempre appassionati di calcio a 360°. Chivu avrà una bella sfida all'Inter, Cesc sta facendo un bel lavoro col Como. Le due società hanno fiducia nel loro lavoro, auguro a entrambi buon lavoro. La strada di tutti noi è diversa, ma questa passione per il calcio e per i giovani talenti ci accomuna sicuramente".