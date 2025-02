Christian Brocchi ha dato la sua lettura tattica della sfida scudetto tra Napoli e Inter per il sito della Lega Serie A, cominciando la sua analisi dai campioni d'Italia: "Non credo che Simone Inzaghi utilizzerà accorgimenti particolari, più che a livello tattico potrà vincerla a livello individuale - il punto di vista dell'ex centrocampista -. L’Inter anche martedì (in Coppa Italia contro la Lazio, ndr) ha risolto la partita con due componenti, nel momento in cui non riusciva a imporre il suo gioco: solidità difensiva e giocate singole. Con le due squadre a specchio conterà molto vincere i duelli individuali e i nerazzurri in questo momento sembrano stare meglio".

Quanto alla squadra di Conte, Brocchi sottolinea la possibile chiave di volta a livello strategico: "Il Napoli la può vincere attaccando con la mezzala che si butta all’interno, tra i tre difensori che soffrono quando gli avversari verticalizzano con sostegno sull’attaccante centrale Per intenderci: palla a Lukaku, scarico su Lobotka e imbucata per uno tra Raspadori e McTominay, anche se l’assenza di Anguissa si farà sentire. Non credo convenga puntare sugli esterni: sui cross l’Inter è una squadra veramente forte, basti pensare a Bastoni, De Vrij, Pavard o Bissek dotati di fisicità e lettura difensiva importanti".