Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parlando ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria col Sassuolo torna a moderare i termini relativamente alla corsa per lo Scudetto con l'Inter: "Superare l'Inter adesso non significa niente, loro rimangono i favoriti per il campionato. Noi dobbiamo solo pensare al Lecce, bisogna fare un passo alla volta pensando alla prossima partita e non a quello che sarà l'obiettivo finale. L'esonero di José Mourinho? Mi spiace molto perché è uno dei più grandi allenatori. Succedono queste cose, penso che a Roma abbia fatto un grande lavoro".

