"Se mi aspettavo di fare tutti i minuti in Serie A? E' una domanda per Chivu. In Inghilterra mi dicevano che la mia migliore qualità è la disponibilità, non mi sono ancora infortunato. Cerco di esserci per la squadra e quando il mister mi chiama in causa". Lo ha detto Manuel Akanji, parlando a DAZN, dopo Inter-Como 4-0.

Ci dici qualcosa su Chivu?

"Ci sta molto vicino, è sempre pronto a parlare: cura molto la comunicazione. Lo rispettiamo in quanto mister, ha giocato a livelli top, ma parliamo con lui in maniera molto familiare".

L'auspicio di noi italiani è di trovare la Svizzera ai Mondiali.

"Lo spero anche io (ride, ndr). Le ultime tre volte è andata bene per noi contro di voi, sarebbe una bella sfida. Spero di giocare contro i miei amici".