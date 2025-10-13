Complice l'infortunio di Kean, Esposito potrebbe partire titolare al centro dell'attacco azzurro contro Israele, dopo essersi sbloccato con l'Estonia. Arrivano tanti elogi per la stella dell'Inter. Il suo compagno di reparto Thuram scherza sui social e prosegue il suo recupero.

Data: Lun 13 ottobre 2025
Autore: Raffaele Caruso
