Vittoria più sofferta del previsto per l'Inter che oggi a San Siro ha piegato per 2-1 l'Udinese. Dopo un primo tempo apparentemente in discesa, con i nerazzurri avanti 2-0 grazie alle reti di Arnautovic e Frattesi, la formazione di Inzaghi si scopre nella ripresa. Prima Solet pareggia i conti, poi Sommer deve superarsi per evitare il pareggio. Alla fine la sfida termina sul 2-1, con i nerazzurri che si portano a +6 sul Napoli, poi vittorioso in serata contro il Milan.

Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.